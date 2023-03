In villeggiatura sul lago, ma solo per rubare in un bar

Una sorta di vacanza di lavoro sul lago. Due uomini, di 28 e 37 anni, sono stati individuati e fermati dopo avere messo a segno un furto all'interno di un bar a Pisogne, sul lago d'Iseo. Nel paese dell'altro Sebino i due si trovavano in vacanza, soggiornando in un albergo del posto.

I fatti. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3, un bar di Pisogne ha ricevuto la visita di due ladri. I malviventi dopo avere forzato una porta d'ingresso hanno asportato il cassetto del registratore di cassa, portandosi via anche alcune bottiglie di alcolici. Dopo una breve indagine i carabinieri della Stazione di Pisogne hanno tratto in arresto un 37enne e un 28enne, ritenuti presunti responsabili del furto.

Dopo il fermo è emerso che i due hanno raggiunto Pisogne in treno. Giunti in stazione hanno rubato un ciclomotore, che poi è stato utilizzato anche per raggiungere il bar dove è stato effettuato il colpo, prima di essere abbandonato nei pressi dell'albergo. Proprio nell'albergo dove soggiornavano i militari hanno recuperato parte della refurtiva asportata all’interno del bar.

Il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto di entrambi: per il 37enne ha applicato i domiciliari, mentre il complice più giovane dovrà dimorare nel comune di Costa Volpino, nella Bergamasca.