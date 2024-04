Dopo una lunga malattia, è morta a soli 45 anni Katiuscia Castriotta: abitava ad Inzino, frazione di Gardone Val Trompia. Si è spenta domenica 28 aprile nell’abbraccio dei suoi familiari: ne danno il triste annuncio il marito Dennis con i figli Carlo e Emanuel, il papà Gaetano, la mamma Elia, il fratello Giovanni, i nipoti, la suocera e le cognate.

Il cordoglio

La notizia della prematura scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Gardone Val Trompia. Sono centinaia i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto giunte in questi giorni ai familiari: "Ha sempre sorriso alla vita pur sapendo che la sua sarebbe stata breve. Una grande fede. Da lassù proteggi i tuoi cari", scrive un amico della 45enne che tutti ricordano per la dolcezza e la creatività, che esprimeva confezionando centrotavola e fiocchi per la nascite. "Ricorderemo il suo sorriso contagioso", si legge ancora sui social.

Le esequie

La salma di Katiuscia Castriotta riposa presso la sala di culto Evangelico di Gardone Val Trompia, dove alle 14.30 di oggi (martedì 30 aprile) si terrà la funzione religiosa. La famiglia chiede che non vengano inviate corone di fiori, ma effettuate donazioni a favore di opere benefiche, creando così un’eredità di generosità e altruismo che perdurerà nel tempo.