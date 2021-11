"Mi dispiace, non dormo più la notte": le scuse per la morte di Greta e Umberto

Prima udienza a Brescia del processo per la morte di Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 36, travolti e uccisi in barca la notte del 19 giugno (a largo del golfo di Salò) dal motoscafo Riva che trasportava Patrick Kassen (probabilmente alla guida) e Christian Teismann, entrambi accusati di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio. L'udienza è stata ora aggiornata alla metà di dicembre, quando verranno ascoltati i primi testimoni.

Le famiglie dei ragazzi deceduti nell'incidente nautico hanno deciso di non costituirsi parte civile, ma saranno comunque parte offesa al processo: nel frattempo è stato reso noto che l'assicurazione del motoscafo risarcirà con poco meno di 4 milioni di euro i familiari (circa un milione e 300mila ai Garzarella e 2 milioni e mezzo ai Nedrotti: per la cronaca, questi ultimi si sono presentati in aula con 25 rose bianche, come gli anni spezzati di Greta).

Le scuse di Patrick Kassen

Al di là del dibattimento giudiziario, dell'assalto di giornalisti e telecamere (arrivati anche dalla Germania), si segnala il confronto “informale” tra Patrick Kassen, ai domiciliari e unico imputato presente (Teismann non c'era) e le famiglie delle vittime. Kassen, commosso, avrebbe chiesto scusa per quanto successo, riferendo inoltre di non dormire ormai da mesi, per il senso di colpa.

Davanti alle loro parole, i familiari di Greta e Umberto hanno ribadito che sarebbe stato meglio, e più umano, scusarsi subito dopo l'accaduto: i due turisti, ricordiamo, vennero identificati dai carabinieri il giorno successivo l'incidente, ma decisero poi di tornare in Germania, in attesa di sviluppo. Le prime scuse arrivarono in una lettera imbarazzante, inviata quasi due settimane dopo, in cui i due giovani uccisi non venivano nemmeno nominati, ma indicati come "due persone a voi care". Kassen è stato arrestato, come detto ora ai domiciliari, mentre Teismann è solo indagato.