Stroncato da una grave malattia: tutto il paese piange Juri

"Un uomo di animo buono e gentile, un guerriero fino alla fine", così Lograto ricorda Juri Bonardi. A lungo paracadutista della Folgore, è stato stroncato da una terribile malattia contro la quale lottava da diversi anni. Si è spento nei giorni scorsi, a 48 anni. Alla toccante cerimonia funebre, che è stata celebrata nel pomeriggio di lunedì 5 giugno nel paese della bassa dove Bonardi ha sempre vissuto, hanno partecipato anche alcuni ex membri del reggimento di cui il 48enne aveva fatto parte: sono stati loro a scortare il feretro all’ingresso e all’uscita della parrocchiale del paese.

"Caro Juri, sai bene che noi tutti abbiamo un cuore grande. Tu sei riuscito a colmare i nostri con un amicizia fraterna e indelebile. Una parte ce la lascerai colma della forza da leader silenzioso quale sei sempre stato e l’altra te la rendiamo per accompagnarti lì dove stai andando, per non lasciarti mai solo": è il toccante messaggio di addio dei Diavoli Neri, gli effettivi della XV compagnia del 186° reggimento paracadutisti Folgore, costituita in gran parte da soldati di leva, che negli anni '90 presero parte alla missione Unosom in Somalia.

Molto conosciuto e amato a Lograto, Bonardi lascia nel dolore la moglie Linda, i genitori, due fratelli e gli adorati nipoti.