Patenti false, il titolare della scuola guida si difende: "Non sapevo nulla"

Alle domande del gip non ha risposto, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, negando tutte le accuse che gli vengono mosse dalla procura. Jonathan Locatelli, 47enne titolare di 4 scuole guide tra la Bassa e il Cremonese, è accusato di essere il “capo e promotore” di un sodalizio criminale finalizzato a far ottenere, con inganni e raggiri, patenti di guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente (le cosiddette. C.Q.C.) per la guida professionale di camion. Un sistema fraudolento talmente rodato che sarebbe andato avanti per almeno 15 anni, stando a quanto ricostruito dai magistrati.

"Non sapevo nulla"

Assistito dal legale Manfredo Fiormonti , il 47enne ha rotto il silenzio durante l’interrogatorio di garanzia - avvenuto venerdì 3 maggio nel carcere di Brescia - sostanzialmente per provare a difendersi e negare ogni - pesantissimo - addebito, riferendo di non sapere nulla degli imbrogli e di ciò che facessero i candidati durante i test. Decine quelli sorpresi dalla Polizia Stradale, nella sede della motorizzazione di Brescia, con apparecchiature elettroniche idonee a ricevere suggerimento dall'esterno, e pertanto denunciati a piede libero.

Sequestrati due milioni di euro. "Sono frutto del mio lavoro".

Nelle successive perquisizioni a carico di un'autoscuola di Locatelli, la Polizia Provinciale aveva poi rinvenuto più di 1 milione di euro in contanti non giustificati, attivando l'immediata confisca: a seguito di ciò, la Guardia di Finanza aveva poi attivato una serie di mirate indagini economico-patrimoniali che avrebbero evidenziato “un'effettiva sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto” da Locatelli. In un secondo momento sarebbe stato sequestrato anche un altro milione di euro. “Me li sono guadagnati, sono frutto del mio lavoro”, avrebbe riferito, in sede di perquisizione, Locatelli. Il suo avvocato ha già chiesto la scarcerazione, depositando l’apposita istanza al Tribunale del Riesame.

Gli altri indagati

Ci sono altre tre persone per cui è stata emessa ordinanza di custodia cautelare: Antonio Governucci, 49 anni, considerato il “suggeritore”; Annibale Gavazzoni, 79 anni, che invece per gli inquirenti sarebbe stato il “mediatore”; infine Marianna Nervi, dipendente di Locatelli in una delle sue autoscuole. Per Gavazzoni e Governucci sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre Nervi è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Locatelli e ai suoi presunti complici sono contestati i reati di associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione e falsi in atto pubblico, oltre allo specifico reato speciale di sostenimento degli esami di guida tramite sistemi di suggerimento. Si lavora anche all'ipotesi di estorsioni ai danni dei candidati. Nel registro delle notizie di reato sono stati inoltre iscritti, in totale, una sessantina di indagati, di cui circa la metà italiani e altrettanti stranieri.