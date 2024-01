Operaio travolto e ucciso dal treno: era il papà di una ragazza

È l'ennesima vittima nella nostra provincia: Brescia è da sempre maglia nera in Lombardia per gli infortuni sul lavoro. La prima, quest'anno, si chiamava Fabrizio Bignotti, operaio 52enne di Castiglione morto all'interno della Feralpi di Lonato. Nella notte tra lunedì e martedì, a perdere la vita è stato invece Joao Rolando Lima Martins, 51enne di origine portoghese: stava svolgendo dei lavori di manutenzione alla rete elettrica per conto di Terna, con una squadra di operai della ditta Rebaioli di Darfo: verso mezzanotte è stato travolto da un treno ad alta velocità, morendo sul colpo.

La dinamica dev'essere ancora ricostruita con certezza, ma – secondo una prima ricostruzione – sembrerebbe che si sia trattato di un errore umano: "Dai primi accertamenti – scrive Rete ferroviaria italiana – si configura come indebito attraversamento dei binari, ma le verifiche sono in corso. L'investimento è avvenuto intorno alla mezzanotte e la persona coinvolta è un operaio che doveva svolgere un lavoro per conto di Terna. Il convoglio investitore è un treno Italo diretto a Bergamo". Anche Terna sembra confermare questa ipotesi: "L'evento è avvenuto prima dell'orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo treni". Mentre, per la Rebaioli, "l'appalto a Terna non prevedeva nessuna attività sui binari e neppure l'attraversamento degli stessi da parte degli operai né prima né durante il fermo treni. La società è molto scossa per il tragico evento e sarà vicina in ogni modo alla famiglia del proprio dipendente, che si è sempre distinto per professionalità e serietà nei suoi quasi vent'anni di lavoro con noi". Non si esclude che la fitta nebbia presente in zona abbia avuto un ruolo rilevante, nel rendere difficile l'individuazione del treno in transito.

Ad assistere alla tragedia, in cantiere, c'era il fratello di Joao Rolando Lima Martins, che lascia nel dolore anche la moglie Carla e la figlia Ana di soli 25 anni. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sulla vicenda indagano gli uomini della Polfer e i tecnici di Ats.