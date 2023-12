Operazione antiterrorismo a Brescia: due arresti per propaganda jihadista

Alle prime ore di questa mattina, è iniziata un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla DDA della Procura di Brescia, che ha portato a due arresti nei confronti di un cittadino pakistano e di un naturalizzato italiano di origine pakistana. L'operazione è stata condotta dalla Digos di Brescia e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

L'attività investigativa ha avuto inizio nell'ottobre 2022, quando – sulla base di evidenze d'intelligence e di elementi acquisiti nel corso del monitoraggio di internet – gli investigatori hanno avviato approfondimenti nei confronti dei due indagati; entrambi diffondevano sul web contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso della mattinata in una conferenza stampa, a cui prenderanno parte il Procuratore Capo di Brescia e il Questore. Per gli arrestati è scattata la custodia cautelare in carcere.