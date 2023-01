Ragazzina di 17 anni scomparsa da una settimana: "Torna, non avere paura”

Alla trasmissione “Chi l’ha visto?” il disperato appello dei genitori di Jessika, scomparsa ormai da sette giorni. La ragazza ha 17 anni e vive a Gazzaniga, comune della Valle Seriana: di lei non di hanno più notizie da mercoledì 11 gennaio. L’ultimo a vederla è stato il padre, la sera del 10 gennaio. L'allarme era scattato il giorno successivo: al rientro dal lavoro aveva notato che l'adolescente non era in casa e, dopo qualche ora, si era rivolto ai carabinieri.

Le ricerche

La macchina delle ricerche era partita immediatamente: vigili del fuoco, carabinieri, volontari del soccorso alpino e della protezione civile avevano passato al setaccio il paese della Bergamasca dove vive la giovane, per giorni. Della 17enne però nessuna traccia e nel weekend le attività nella zona sono state sospese.

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri che la cercano in tutta la Lombardia e non solo. La ragazza non avrebbe con sè il cellulare e non si conoscono gli indumenti che indossava al momento della scomparsa. Jessika è alta un metro e sessanta, ha gli occhi neri e i capelli castani. Non sarebbe la prima volta che la 17enne, molto religiosa e digita alla preghiera, scompare. In passato avrebbe addirittura raggiunto la Romania.

L'appello dei genitori

Per chi indaga l’ipotesi più probabile è quindi quella di un allontanamento volontario. Ora potrebbe essere ovunque, per questa ragione i familiari hanno lanciato un disperato appello in diretta tv: "Siamo qui per te, torna, chiamaci, non avere paura".