Cade dalla scala e muore davanti al marito: il dramma di Ivana

È caduta all'indietro mentre stava salendo le scale, forse per un malore, quando il marito e il nipotino erano a pochi passi da lei: ha battuto la testa sulle scale in cemento ed è morta sul colpo. È questo il triste destino di Ivana Busi, 63 anni di Laxolo, frazione di Val Brembilla (Bergamo): è morta giovedì mattina nella baita di montagna di proprietà, a Valtorta. Sarebbe stato il nipotino a trovarla riversa a terra e ad avvisare il nonno, in quel momento impegnato in giardino.

L'arrivo dei soccorritori

Come riferito dal Soccorso Alpino, i tecnici sono stati allertati e attivati poco prima delle 11: oltre alle squadre del Cnsas, sul posto anche i Carabinieri e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Giunto sul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: dopo l'autorizzazione da parte del magistrato, la donna è stata trasportata in barella fino alla strada e poi in camera mortuaria a Valtorta.

Al termine degli accertamenti, in serata la salma è stata riconsegnata ai familiari. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Busi di Val Brembilla, visite consentite dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 20: il funerale sarà invece celebrato sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Laxolo. Ivana Busi lascia il marito Lino Valceschini, i figli Simone e Sonia, il piccolo Nicholas.