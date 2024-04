Malore fatale in bicicletta: la Valle piange Ivan Toloni

Aveva solo 46 anni, metà dei quali passati ad aiutare gli altri. L'intera Valle Camonica piange la prematura scomparsa di Ivan Toloni, istruttore di Arnica, associazione di volontariato e Protezione civile, punto di riferimento per l'intera Valle Camonica e la Valle di Saviore.

Ivan, residente a Berzo Demo, dove ha sede Arnica, stava pedalando in bicicletta sui monti per raggiungere Cevo, quando si è sentito male. Intuendo cosa gli stava succedendo, è stato lui stesso a chiamare i soccorsi quando ha sentito un forte dolore al braccio sinistro. All'arrivo dei sanitari, giunti a bordo dell'eliambulanza decollata da Sondrio, purtroppo non c'era più nulla da fare: i medici hanno provato a lungo a rianimare Ivan, ma senza successo. La salma è stata portata presso la sede di Arnica.

Ivan lascia la compagna, Marcella, il figlio Gabriel, i genitori, le sorelle Katy e Ilenia. Lascia anche un gran bel ricordo di sé, per l'instancabile attività di volontario soccorritore e per l'esuberante passione della musica e dell'animazione delle feste - in lungo e in largo per tutta la Valcamonica. Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 15 aprile, presso la Parrocchiale di Berzo Demo.