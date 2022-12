Morto per un malore dopo l'incontro al bar con gli amici: l'addio a Ivan

E' il giorno del dolore a Orzivecchi per la morte di Ivan Sala, stroncato da un infarto a soli 44 anni, a pochi giorni dal suo compleanno. Si è sentito male domenica mattina a Orzinuovi, mentre stava passeggiando tra le bancarelle del mercatino dell'antiquariato allestito in Piazza Vittorio Emanuele II dopo aver incontrato gli amici al bar: l'allarme è stato lanciato dai passanti, il 44enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde e trasferito in ospedale a Chiari, in gravissime condizioni. Qui purtroppo è spirato solo poche ore più tardi.

Il dolore di genitori e sorella

Il funerale è stato celebrato mercoledì nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo a Orzivecchi. Lascia nel dolore i genitori Luciana e Luciano, la sorella gemella Elisa. Gli amici lo ricordano per il suo carattere solare, sempre disponibile: era appassionato di musica country e spesso si dedicava anche al ballo. Lavorava nel settore dell'agricoltura, ma all'uopo era impegnato anche nell'edilizia, come carpentiere o elettricista.