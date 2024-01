Una storia lunga quasi 70 anni, ma adesso è finita: chiude forneria di paese

I forni si sono spenti per sempre il 28 dicembre: dopo aver prodotto per settimane i prelibati panettoni e i ‘bossolà’ - il dolce tipico del Natale bresciano - che per decenni hanno accompagnato le feste degli abitanti di Isorella. L’abbassarsi delle serrande della forneria Tomasoni “Da Bati” segna davvero la fine di un’epoca per i cittadini del paese della Bassa e il doloroso addio ad abitudini diventate vere e proprie tradizioni. Nella storica bottega intere generazioni hanno acquistato pane e focacce per le merende scolastiche o i prelibati pasticcini per Santa Lucia, mentre i giovani si sono rimpinzati di krapfen e pizze al ritorno dalle nottate passate in discoteca.

Davvero la fine di un’era, come scrive sui social l’associazione che riunisce i negozianti del paese: "Siamo tutti più tristi - si legge sulla pagina Facebook dei commercianti del Naviglio- un’attività di famiglia tramandata da più generazioni che con sacrificio, passione e dedizione ha portato sulle nostre tavole il bene più prezioso: il pane. Con il nuovo anno Isorella non avrà più il suo fornaio".

La bottega di via Palestro era infatti l’unica che ancora produceva direttamente il pane a Isorella, restano ovviamente i negozi che vendono quello artigianale fatto nei paesi limitrofi. Dietro al bancone si sono susseguite le generazioni: aperta nel 1955 da Battista Tomasoni e dalla moglie Luigina Visieri, la gestione è passata nelle mani del figlio Roberto, che impasta e sforna da quando aveva 15 anni, e della moglie Ivana Bosio.

Ora, dopo decenni trascorsi nella foneria con annesso mini market, per la coppia è arrivato il tempo di godersi la pensione. "Ringraziamo la famiglia Tomasoni per tutti questi anni dedicati al forno, al duro lavoro, alle levatacce notturne e auguriamo a loro di godersi la meritata pensione. Dal canto nostro speriamo che presto Isorella possa avere nuovamente un artigiano del pane", scrivono ancora i commercianti del Naviglio.

Per una volta non è colpa di nessuno: è solo il tempo ad aver fatto il suo corso. Ma, finita una storia, ne potrebbe cominciare un'altra.