Restano stabili le condizioni della bimba di un anno ustionata venerdì a Isorella

E' ricoverata al Niguarda di Milano: non sarebbe in pericolo di vita

Restano stabili le condizioni della bambina di un anno che, venerdì scorso, è stata ustionata da un pentolino di acqua bollente a Isorella: la piccola è tutt’ora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano e, seppur grave, per fortuna non sembra essere in pericolo di vita. Avrebbe ustioni sul 35% del corpo.

L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione del centro storico: verso le 13 e 30, la piccola – figlia di una giovane coppia – si è scottata con l’acqua bollente fuoriuscita da una pentola. I sanitari si sono precipitati sul posto e l’hanno trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale milanese. Ora tutta la comunità fai il tifo per lei.