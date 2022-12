Treno deragliato, è ancora caos: la magistratura ha sequestrato i binari

Treno deragliato, saranno giorni complicati per i pendolari della linea Brescia-Iseo-Edolo. Con il sequestro di binari e convoglio rimane interrotta la circolazione ferroviaria nel tratto tra Iseo e Borgonato: "Il servizio al momento è garantito con bus sostitutivi nella tratta interrotta da Borgonato a Iseo - fa sapere Ferrovienord in una nota - mentre il servizio suburbano ferroviario è garantito nella tratta Brescia-Borgonato. Rimane attivo il servizio per la tratta Iseo-Edolo: per ogni dettaglio è possibile consultare la app di Trenord".

Sul sequestro: "L'area in cui è avvenuto lo svio del treno 969 è stata posta sotto sequestro dalla magistratura, come da normale prassi in casi come questi. A conclusione dei sopralluoghi dell'autorità competente sarà possibile dare indicazioni precise in merito ai tempi per il ripristino della linea".

L'incidente

Dai primi accertamenti l'ipotesi più probabile sembra quella di un cedimento strutturale, che avrebbe quindi portato allo "svio" del treno 969 partito sabato pomeriggio da Breno e diretto a Brescia. Il convoglio è sviato intorno alle 16.45 mentre usciva a bassa velocità dalla stazione di Iseo, in direzione Brescia. Come riferito dai carabinieri, il treno è deragliato "vedendo la fuoriuscita dei due binari di coda dopo uno scambio: al momento del fatto a bordo erano presenti circa 30 passeggeri, 17 dei quali lamentavano contusione dovute all'accaduto". Nessuno è però finito in ospedale.