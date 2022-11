Cerca di gettarsi sotto un treno, ragazza salvata dai carabinieri

Ha cercato di togliersi la vita ma è stata fermata appena in tempo dai carabinieri: la protagonista della triste vicenda è una ragazza di appena 19 anni, che domenica mattina aveva lasciato un biglietto ai genitori in cui scriveva che avrebbe voluto farla finita. Dalla sua abitazione di Iseo si è incamminata fino a raggiungere il ponte all'incrocio tra Via XXV Aprile e Via della Cerca, che sovrasta la linea ferroviaria.

Tentato suicidio

Più di una persona si è accorta di quanto stesse succedendo e ha allertato il 112. Il traffico ferroviario è stato interrotto per consentire le operazioni di soccorso. La ragazza ha minacciato più volte di gettarsi di sotto, ma è stata raggiunta e bloccata dai militari che nel frattempo le si stavano avvicinando.

La situazione si è risolta intorno alle 11, dopo un paio d'ore d'apprensione. La ragazza è stata infine accompagnata all'ospedale di Iseo da un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo: è stata ricoverata in codice verde. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.