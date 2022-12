Treno deragliato, sequestrati chilometri di binari: chiusa anche la stazione

La Procura di Brescia ha esteso il sequestro di rotaie, binari e macchinari non solo al convoglio 969 - il treno rimasto coinvolto nello "svio" di sabato pomeriggio, con 30 persone a bordo - e al tratto interessato, ma dell'intero percorso (circa 6 km) da Iseo a Provaglio-Timoline. La stazione di Iseo non è sotto sequestro, lo sono i binari: ma in pratica cambia poco, in quanto la circolazione ferroviaria è stata interrotta.

Chiusa la stazione

In tal senso Trenord ha già attivato un servizio di autobus sostitutivi, operativo dal 13 dicembre: sono stati giorni non facili per i pendolari, non lo saranno nemmeno i prossimi. Gli autobus sostitutivi sono attivi da martedì e fino a nuova comunicazione: l'orario completo è consultabile a questo link.

Il sequestro della Procura segue i rilievi eseguiti in loco dalla Polfer, la Polizia ferroviaria. In particolare sarebbe stato riscontrato il danneggiamento delle traversine in legno che per chilometri attraversano i binari della tratta interessata - la Brescia-Iseo-Edolo: ci potrebbero essere le rotaie deteriorate all'origine del deragliamento. Aperto un fascicolo di indagine, per ora contro ignoti.