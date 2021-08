Raffiche di vento fino a 80 all'ora: così la tempesta ha sferzato il lago

Raffiche fino a oltre i 40 nodi (tra i 70 e gli 80 chilometri orari): è la potenza della Sarneghera, la tempesta autoctona di Sebino e Franciacorta che anche lunedì sera si è affacciata sul lago d'Iseo. Stavolta non si registrano troppi danni, è andata peggio ad esempio in Valcamonica e nella vicina Val di Scalve. Ma le immagini, come sempre, sono impressionanti: a tratti è sembrata una tempesta tropicale.