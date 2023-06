Si tuffa nel lago e scompare: arrivano pompieri ed elicottero, ma lei è al bar

Una tranquilla serata tra amici sulla spiaggia di via Dei Mille a Iseo si è tramutata nella disperata ricerca di una ragazza di 30 anni, che ha coinvolto i mezzi dei vigili del fuoco e l'elicottero del 118. Tutto pare, per un malinteso. Ma andiamo con ordine. La giovane donna si è tuffata nel lago per fare una nuotata: ad un certo punto gli amici che erano in spiaggia l'avrebbero persa di vista. Dopo averla attesa a lungo e invano, intorno alle 21.30, hanno lanciato l'allarme.



Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente, come prevede il protocollo: una squadra dei vigili del fuoco di Brescia, con la collaborazione dei colleghi di Sale Marasino e Monte Isola, ha cominciato a perlustrare la zona, mentre l'elicottero del 118, dotato di visore notturno, ha sorvolato il lago.



Proprio mentre stava per entrare in azione il nucleo specializzato nell'utilizzo dei droni dei vigili del fuoco è arrivata la svolta: la 30enne è stata avvistata in un bar del centro di Iseo. La buona notizia è arrivata intorno alle 23: la giovane era seduta al tavolo del locale, sana e salva. Le ricerche - alle quali hanno partecipato anche i carabinieri - si sono quindi concluse nel migliore dei modi e gli amici hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo.