Accoltella un 16enne, lama a pochi centimetri dal cuore: 5 anni di carcere per un ragazzo

Cinque anni e quattro mesi di carcere per tentato omicidio: questa la condanna inflitta dal giudice al 20enne di casa a Rovato che, il 5 giugno del 2021, aveva accoltellato un 16enne in via del Canneto, a Iseo. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso nelle scorse ore. Di fatto è stata accolta in pieno la richiesta di pena formula dall’accusa. L’avvocato del 20enne, Gianfranco Abate - che aveva chiesto ma non ottenuto un pareggiamento - ha contestato la premeditazione e il tentato omicidio. Ma il giudice ha dato ragione al pm.

La notte di violenza

Il 20enne era stato arrestato dai carabinieri, insieme al fratello minorenne, poche settimane dopo la brutale aggressione ed è era finito in carcere, appunto, per tentato omicidio. I militari avevano raccolto un solido quadro indiziario a carico dei due giovani, ritenuti responsabili di una sanguinosa vendetta. Stando a quanto ricostruito, e ai racconti della vittima e dei suoi amici, il 20enne e il fratello - poi finito in comunità - avevano raggiunto Iseo a bordo di una Golf proprio per vendicarsi dal 16enne con il quale, la settimana precedente, avevano avuto un litigio piuttosto animato a Rovato.

Il 16enne se l’era cavata con lesioni giudicate guaribili in 20 giorni: non si erano rivelate fatali solo perché il fendente, scagliato con coltello a scatto, si era -fortunatamente - fermato a pochi centimetri dal cuore, mentre un altro colpo gli aveva causato una lesione muscolare ad un braccio, che aveva richiesto un intervento chirurgico per ridurre il danno.