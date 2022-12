Pugni e testate contro una vetrata, minacce agli infermieri: follia al pronto soccorso

Ennesima aggressione ai danni di medici e infermieri del pronto soccorso. Anche se, questa volta, solo di tipo verbale: nessuno degli operatori in servizio si è fatto male, per fortuna, ma la paura è stata davvero tantissima.

È successo nei giorni scorsi all'ospedale di Iseo: protagonista un uomo arrivato al pronto soccorso per chiedere informazioni su un conoscente che era stato ricoverato poche ore prima in psichiatria.

Dopo essersela presa con gli infermieri dell'accettazione - insultandoli e minacciandoli - avrebbe mandato in frantumi la vetrata, che separa il personale dagli utenti, a suon di pugni e testate. Non solo: avrebbe minacciato di chiamare rinforzi per 'occupare' il pronto soccorso. Momenti di pura follia e panico tra gli operatori: solo il tempestivo intervento dei carabinieri e della polizia locale ha evitato il peggio.

Ma andiamo con ordine. Tutto comincia verso le 17.30, quando l'uomo si presenta in accettazione preoccupato per le condizioni dell'amico ricoverato. Dopo una discussione con il personale sanitario avrebbe dato in escandescenze: passando dagli insulti alle minacce. Infine avrebbe tentato di sfondare la vetrata che lo separava dal personale a suon di testate e pugni. È quindi scattata la chiamata ai carabinieri, arrivati sul posto in pochissimi minuti, che hanno placato e bloccato l'uomo, poi sottoposto alle cure del caso.