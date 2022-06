Ubriaco devasta l'ospedale senza motivo: danni per almeno 15mila euro

In preda ai fumi (e alla furia) dell'alcol ha devastato il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Iseo, provocando datti stimati in almeno 15mila euro: una volta resosi conto di quanto aveva appena fatto, è stato lui stesso ad auto-denunciarsi. Lo scrive Bresciaoggi: il protagonista della deprecabile vicenda è un turista tedesco di 51 anni, in vacanza sul Sebino e già noto per i suoi comportamenti sopra le righe.

Tutto sarebbe successo nella notte tra mercoledì e giovedì: come detto completamente ubriaco, e probabilmente senza nemmeno rendersene conto, ha varcato la soglia dell'ospedale, ha vagato per sale e corridoi senza più trovare l'uscita, dunque ha sfogato la sua rabbia su attrezzature e macchinari.

Denunciato per danneggiamento

Fino all'inatteso lampo di lucidità che, almeno per qualche attimo, l'ha fatto rinsavire: ha preso il telefono e ha chiamato il 112, confessando tutto. Tempo pochi minuti e sul posto già c'era una pattuglia dei carabinieri di Chiari: il 51enne ha ammesso le sue responsabilità e si sarebbe detto disponibile a rifondere i danni. Ma ovviamente non basta: è stato denunciato per danneggiamento, rischia una condanna da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni.