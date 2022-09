Notte di follia al pronto soccorso: aggredisce i sanitari, poi calci ai carabinieri

Ennesima aggressione ai danni di medici e personale sanitario. L'ultimo episodio si è verificato nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre al pronto soccorso dell'ospedale di Iseo. Protagonista un 43enne di casa nella bergamasca: è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed è anche finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersela presa con medici e infermieri, l'uomo si sarebbe infatti scagliato contro i militari del Radiomobile di Chiari, intervenuti proprio in soccorso del personale medico.

Ma adiamo con ordine. Tutto comincia quando il 43enne arriva, a bordo di un'ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Iseo. Dopo qualche minuto di calma apparente, il 43enne dà in escandescenze: se la sarebbe presa con i sanitari insultandoli e aggredendoli a suon di spintoni. Scaraventati a terra dal 43enne, medici e infermieri avrebbero riportato - per fortuna - solo alcune lievi escoriazioni.

Completamente fuori di sé, il 43enne non si è calmato neanche all'arrivo dei carabinieri che avrebbe anzi cercato di colpire a suon di calci. Bloccato, con non poca fatica, per lui sono scattate le manette: tra poche ore sarà processato per direttissima.