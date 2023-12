Ristorante chiude, poi continua a cucinare "in nero": 5.000 euro di multa

Ristorante chiude, ma i titolari continuano a cucinare "in nero" e si ritrovano a dover pagare una maxi multa di 5.000 euro: il fatto – più unico che raro – è avvenuto in un ex locale di Iseo.

A seguito di alcune segnalazioni, gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Sebino Orientale hanno fatto scattare le indagini, scoprendo che l'attività continuava a sfornare prelibatezze d'asporto non solo in nero, ma anche senza più avere l'abilitazione per farlo.

A quel punto, la sanzione è stata inevitabile: sommando le varie infrazioni alla legge, si è arrivati a un totale di 5.000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti fiscali.