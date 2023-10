Serra di marijuana in casa: spacciatore finisce in manette

Aveva allestito la sua serra in giardino e aveva trasformato una stanza di casa in un piccolo laboratorio per essiccare la marijuana raccolta, confezionarla e successivamente venderla. L'abitazione, e il proprietario, da tempo erano tenuti d’occhio dai carabinieri di Iseo e il successivo blitz ha confermato i sospetti.

All’interno della residenza dell’uomo, situata nel comune di Iseo, hanno intercettato la coltivazione di marijuana, situata in un'apposita serra del giardino, e sequestrato circa 9 kg di droga già pronta per essere messa sul mercato. Rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro.Â

Per il pusher, un 45enne, sono scattate le manette: deve rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio