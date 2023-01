Lite in auto con la fidanzata, sbanda e si schianta contro un muro

Prima il litigio, poi lo schianto in auto: lei è riuscita a scappare, lui l'ha raggiunta a casa. Le botte, le minacce: un'altra fuga, a casa di un'amica, il giorno successivo la denuncia ai carabinieri. Ma in caserma si presenta, ancora, il fidanzato: ennesima scenata, carabinieri aggrediti, l'arresto e la convalida.

E' la cronaca di un sabato notte parecchio complicato: il protagonista della vicenda è un 34enne di Iseo che da tempo convive con la fidanzata. I due erano in giro insieme quando si è verificato l'incidente: alla guida della sua auto, il 34enne si sarebbe schiantato contro un muretto a quanto pare a causa della lite in corso con la sua ragazza. Situazione al limite: per questo la giovane si sarebbe allontanata.

Notte folle a Iseo

Tornata a casa, come detto è stata raggiunta dal fidanzato, che l'avrebbe aggredita e picchiata: riuscita a scappare di nuovo, ha trovato rifugio da un'amica e in seguito si è presentata in caserma per denunciare l'accaduto.

Qui è stata nuovamente raggiunta dal 34enne, che ha concluso la sua folle nottata dando in escandescenze anche con i militari. Ha passato un giorno e una notte in guardina, poi è stato trasferito a Brescia per la convalida: arresto convalidato, obbligo di firma in attesa del processo. Le accuse: lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.