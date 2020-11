Appartamento avvolto dalle fiamme, notte di paura sopra la pizzeria

Notte di paura sopra la pizzeria d'asporto di via Roma a Iseo. Verso le 20.30 di venerdì, un appartamento al primo piano è stato avvolto dalla fiamme.

Per spegnere il rogo sono intervenute da Brescia due squadre dei Vigili del Fuoco. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio si propagasse negli altri locali dello stabile.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause del rogo.