Incendio a Iseo: ristorante in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato giovedì 6 maggio a Iseo all’interno del ristorante Lido dei Platani, in prossimità del lungolago. Le fiamme hanno causato un’alta colonna di fumo nero visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia e la Polizia locale di Iseo.

Le indagini su quanto realmente accaduto sono ancora in corso. L’allarme è stato lanciato da alcuni clienti accortosi delle fiamme. Il pericoloso rogo ha interessato il locale caldaia e il quadro elettrico dei pannelli dei fotovoltaici. Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno utilizzato un'autoscala e un'autobotte. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato ma il locale dovrà restare chiuso per essere risanato.