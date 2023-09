La casa va a fuoco: si lanciano dalla finestra per salvarsi

Le fiamme sarebbero divampate in fretta, nel salotto dell’appartamento dove vivono due giovani che, in preda al panico, si sarebbero buttati dalla finestra. Per loro nulla di grave, per fortuna: l’abitazione è situata al primo piano e non sarebbero rovinati al suolo, ma sul tetto di un veicolo parcheggiato nella strada sottostante, senza riportate traumi o ferite.

È successo nella mattina di oggi, sabato 16 settembre, nel centro di Iseo: l’incendio sarebbe divampato in una palazzina di tre piani che si affaccia su via Porto Oldofredi. Scattato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sale Masino e una squadra arrivata da Brescia. Le fiamme sarebbero state domate in poco tempo, prima che raggiungessero altre abitazioni: sono in corso gli accertamenti per capire la cause del rogo e le operazioni per mettere in sicurezza l’abitazione.