Ruba in un negozio: la commessa chiede aiuto, ciclisti inseguono il ladro

Un gruppo di ciclisti lo ha inseguito, la Polizia Locale lo ha bloccato. Ladro preso e refurtiva restituita. Una storia a lieto fine nel centro storico di Iseo. L'intervento del gruppo di cittadini in sella alla bici è stato infatti decisivo: non hanno mai perso di vista il malvivente, premettendo agli agenti di raggiungerlo a colpo sicuro e di fermarlo.

Tutto è avvenuto lunedì: il malvivente - un 25enne di casa in Valcamonica - aveva fatto man bassa di vestiti in una boutique. Un bottino niente male, dato che era riuscito ad arraffare capi d'abbigliamento per un valore di 350 euro. La commessa si era però subito accorta del furto: mentre il ladro scappava, lei era uscita per chiedere - a gran voce - aiuto.

E la sua richiesta non è caduta nell'indifferenza: un gruppetto di ciclisti non ha esitato a inseguire il malvivente. Nel frattempo è scattata la chiamata alla Polizia Locale: una volta individuato, grazie alle segnalazioni dei ciclisti, il malfattore è stato fermato in piazza Europa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane non ha voluto fornire le generalità ed è stato portato prima al comando della locale, poi in caserma per essere identificato. La vicenda si è conclusa con una doppia denuncia nei confronti del 25enne: nei guai per il furto commesso, ma anche per il rifiuto a fornire nome e cognome.