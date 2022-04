Drogato al volante si schianta contro 4 auto, poi minaccia i passanti con un martello

La corsa a tutta velocità per le strade del centro di Iseo, lo schianto contro le auto in sosta e il muro di una casa, le minacce ai passanti e ai carabinieri armato di martello. È la cronaca spiccia della domenica sera di follia di un 37enne di Chiari: ha letteralmente seminato il panico nella cittadina del Sebino.

Tutto è cominciato verso le 22, nella zona della stazione ferroviaria: il giovane bresciano si è messo al volante di un’Audi, ha pigiato - troppo - sull’acceleratore e ha precorso via XX Settembre. Nel tragitto ha urtato e pesantemente danneggiato ben 4 auto in sosta. La sua corsa è finita poco lontano, contro il muro di cinta di un’abitazione di via Gorzoni, a pochi passi dal lungolago. Completamente fuori di sé, sarebbe sceso dall’auto brandendo un martello, poi usato per minacciare chiunque gli capitasse a tiro.

A quel punto è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: i carabinieri di Iseo, arrivati in pochi minuti, hanno cercato di bloccare il 37enne e di riportato alla calma. Ma lui avrebbe reagito malissimo alla vista dei militari: si sarebbe barricato all’intero dell’Audi, minacciando di morte gli uomini dell’Arma. “Se mi toccate, vi ammazzo”, avrebbe detto il giovane.

I carabinieri sono riusciti a disarmarlo, ma per calmarlo è stato necessario l’intervento dei medici del 118. I sanitari hanno appurato che il giovane era in forte stato di agitazione psicomotoria, dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti. Una volta sedato, per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento. Processato per direttissima - nella giornata di lunedì - è stato rimesso in libertà: il giudice ha infatti convalidato l'arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei suoi confronti.