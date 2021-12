Camion passa e trancia i cavi della luce: chiusa galleria, traffico in tilt

Traffico in tilt e disagi per gli automobilisti: da questa mattina, alle 5, è chiusa la galleria d'Iseo in entrambi i sensi di marcia a causa di un guasto all’impianto di illuminazione.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Sale Marasino. Presenti anche la polizia Locale e l’amministrazione comunale: in questo momento è in corso l'intervento di ripristino.



Gli agenti, inoltre, stanno indagando sull'accaduto: pare che un mezzo pesante abbia involontariamente strappato i cavi dell’energia elettrica. Probabilmente la galleria rimarrà chiusa per altre due ore.