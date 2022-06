Fulmine colpisce una casa: esplode il camino, bruciato l'impianto elettrico

Numerosi danni, tantissima paura ma, per fortuna, nessun ferito. Tra i disastri causati dal violento temporale che, nella serata di martedì, si è abbattuto sul Bresciano, si registrano anche quelli subiti da una palazzina di Iseo: è stata colpita da un fulmine. Una violenta scarica elettrica che ha messo ko l’impianto elettrico, divento le tegole dal tetto, danneggiato l’ascensore e rotto il comignolo.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Brescia, poco dopo le 20.30: i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l’edificio e verificare la stabilità della struttura. L’appartamento situato all'ultimo piano della palazzina avrebbe subito i danni più ingenti: per questa ragione l’inquilino è stato fatto uscire dalla casa, poi dichiarata inagibile. L’uomo è stato tempestivamente sistemato in un albergo della zona.