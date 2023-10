Calci e pugni alla sua ex davanti al figlio piccolo: in macchina aveva pure un’ascia

Ha pestato a sangue l’ex compagna, presa a calci e pugni sotto lo sguardo terrorizzato del figlio piccolo della coppia: la violenza è stata interrotta grazie all’intervento di un carabiniere in quel momento libero dal servizio, mentre i vicini - spaventati dalle urla - avevano già allertato il 112. In pochi minuti sono intervenuti i militari della compagnia di Chiari: inevitabili le manette per l’aggressore, un 47enne di Grumello del Monte, già trasferito in carcere con le accuse di stalking, lesioni, detenzione illecita di armi e resistenza.

La brutale aggressione

Tutto è successo sabato sera sul lago d’Iseo. La vittima è una giovane donna di 36 anni, ex fidanzata del suo aggressore: l’uomo si sarebbe presentato a casa della ex, pretendendo di vedere il figlio piccolo. Quest’ultimo avrebbe detto no al papà, che ha però reagito colpendo a calci e pugni la 36enne.

L’intervento del militare fuori servizio ha evitato il peggio, poi sono arrivati i carabinieri: non senza fatica il 47enne è stato immobilizzato e arrestato. Nella sua auto è stato trovato anche uno spray al peperoncino, nel bagagliaio perfino un’ascia. La donna, ferita, è stata ricoverata all’ospedale di Chiari: ne avrà per una decina di giorni.