Tutti in bicicletta sulla tangenziale: c'è persino una famiglia

Con la bici in tangenziale: sta diventando un incubo la Provinciale 510 bis, per gli automobilisti e i camionisti che la percorrono con frequenza quasi quotidiana. Non passa giorno, infatti, senza che si trovino davanti ciclisti, anche a gruppi, lungo la galleria Trentapassi. Almeno stando alle continue e incessanti segnalazioni, corredate di foto, postate sulle pagine social dedicate alla viabilità della trafficata arteria che, vale la pena ricordare, è proibita ai veicoli non a motore. Gli ultimi scatti risalgono solo a qualche giorno fa: una compilation di ciclisti che pedala nel tunnel, incuranti del traffico, dei pericoli e dei divieti. Tra loro c'è pure una famiglia.



"A parte i divieti, ma non ci arrivano proprio a capire che rischiano la pelle?" si chiede Francesco, autore del post (l'ennesimo) sul tema. Una domanda che si pongono in tanti, ma a cui molti rispondo: "trovano la pista ciclabile chiusa e non sanno cosa fare, non avendo altre alternative valide per raggiungere Iseo da Marone, prendono la tangenziale".



La continua e ormai costante presenza di ciclisti nelle gallerie - spesso teatro di incidenti gravissimi, anche mortali - si deve infatti alla chiusura della ciclabile Vello-Toline. La pista, da metà settembre, è interessata dalle opere di asfaltatura e posa della segnaletica a carico dell’Enel, a seguito dell'interramento della linea elettrica. Il cantiere avrebbe dovuto chiudersi il 6 ottobre, ma i lavori sono stati interrotti dopo il drammatico incidente in cui ha perso la vita Marco Frassi e l'ordinanza di chiusura prorogata.