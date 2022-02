Cliente senza mascherina e green pass: bar chiuso dai carabinieri

Senza la mascherina e sprovvisto di Green Pass, stava comodamente seduto al tavolo di un bar. A sorprendere il cliente, che aveva violato le norme per contenere la diffusione del Covid-19, sono stati i carabinieri del Radiomobile di Chiari. Per l’uomo, come per il titolare del locale, sono scattate le sanzioni previste in questi casi.

Il blitz nella giornata di giovedì, nel corso dei controlli disposti giornalmente dai carabinieri della Compagnia di Chiari. Nel mirino dei militari è finito il Pub 28 di Iseo. Stando a quanto riferito degli uomini dell’Arma, all’intero del locale di via Mirolte c’era un cliente sprovvisto sia di mascherina sia della certificazione verde, entrambe obbligatorie per varcare le soglie dei locali pubblici.

Dopo aver accertato che il titolare non aveva verificato il possesso da parte dell’avventore, sono anche scattati i sigilli: per i prossimi 5 giorni le serrande del bar dovranno restare abbassate.