Il trattore si ribalta, agricoltore resta schiacciato: è grave

Grave infortuno sul lavoro nella mattinata di giovedì a Iseo: un agricoltore di 40 anni è stato schiacciato dalle ruote del trattore che stava guidando. Tutto è accaduto poco prima delle 8, all’interno dell’azienda agricola Massussi di via Silvio Bonomelli. Stando alle prime informazioni trapelate, il ferito sarebbe proprio il figlio del titolare dell’attività.

L’allarme è scattato in codice rosso: in pochi minuti sono sopraggiunte le ambulanze della Croce rossa di Iseo, un'automedica, i Vigili del fuoco di Sale Marasino e di Brescia, mentre dal Civile si è alzato in volo l’elisoccorso.

Le condizioni del 40enne sarebbero meno critiche di quanto temuto negli istanti successivi all’incidente: non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato seri traumi al bacino ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale, al Civile di Brescia, a bordo dell’elisoccorso. Il ricovero è avvenuto in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, per cause ancora da chiarire, il trattore guidato dal 40enne si sarebbe ribaltato e l’agricoltore non sarebbe riuscito a lasciare il mezzo prima che si rovesciasse, finendo per essere schiacciato dalle ruote. Sul posto ci sono anche i carabinieri di Chiari e i tecnici dell’Ats che stanno effettuando tutti gli accertamenti di rito.