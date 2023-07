Auto prende fuoco nel parcheggio: fiamme e paura in paese

Pomeriggio di fiamme e paura, quello di sabato 15 luglio, a Iseo: un’auto in sosta nel parcheggio di via Martiri della Libertà , situato a poca distanza dall’ospedale, ha preso fuoco.

A dare l'allarme sono stati i passanti, spaventati da quanto stava accadendo e temendo gravi conseguenze: accanto alla macchina (una Fiat Punto) in fiamme c’erano molti altri veicoli in sosta.  Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Sale Marasino e poi la polizia locale, che ha chiuso la strada che porta all’ospedale e al lungolago.Â

Il rapido intervento dei pompieri ha evitato danni che avrebbero potuto essere ingenti: le altre auto in sosta nel piazzale sono state salvate e solo quella da cui si è sviluppato rogo è stata ridotta a uno scheletro annerito. Nessun ferito, per fortuna, solo tanta paura tra i residenti, e non solo: la densa colonna di fumo che si è levata dalla macchina in fiamme era infatti visibile da più zone del paese.Â

