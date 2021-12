Donna non risponde da ore: entrano e la trovano distesa a terra

La premura dei suoi vicini di casa ha fatto sì che venisse soccorsa in tempo. Un'anziana donna di 93 anni di Iseo è stata portata in ospedale per accertamenti dopo che gli agenti della Polizia locale l'hanno trovata riversa a terra nella sua abitazione. È successo ieri, venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale.

L'anziana vive - da sola - in un appartamento di via Mirolte. I suoi vicini si sono preoccupati visto che, dopo diverse chiamate nel giro di alcune ore, la donna non rispondeva.

Sul posto, come raccontato da Prima Brescia, sono stati chiamati gli agenti della Polizia locale del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale, che una volta arrivati hanno sentito la voce tremula della donna dall'interno dell'abitazione. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato l'anziana riversa a terra, impossibilitata a rialzarsi dopo una caduta avvenuta ore prima. La donna è stata soccorsa sul posto e poi portata in ospedale.