Scomparso da poche ore, trovato senza vita nel lago d'Iseo

Tragico epilogo per le ricerche dell'uomo che risultava scomparso da mercoledì sera a Cazzago San Martino. In mattinata la sua auto era stata individuata sul lungolago di Iseo: tempo poche ore ed è stato ritrovato anche il corpo. Il ritrovamento poco prima delle 12.30, nella zona del Lido dei Platani, non lontano a dove era stato parcheggiato il veicolo.

Il tragico ritrovamento

Impegnati nelle ricerche i carabinieri di Cazzago San Martino oltre ai Vigili del Fuoco, intervenuti anche con il Nucleo sommozzatori. Come riferito da Areu, sul posto anche l'automedica e ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo e del Gruppo Volontari di Adro.

Nell'auto dello scomparso erano stati trovati i suoi effetti personali: sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, l'ipotesi è quella di un allontanamento volontario, concluso con un gesto estremo.