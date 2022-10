Causò un incidente, 2 morti e 3 feriti gravi: ragazzo chiede di patteggiare

Per la pubblica accusa sarebbe sua la responsabilità del terribile incidente in cui persero la vita Elisa Ravizzola e Andrea Fanti, 27 a 29 anni, e rimasero gravemente ferite altre tre persone: era lui alla guida della Seat Leon che a gran velocità si schiantò con un furgone Ford Transit. Il dramma si consumò la notte del 25 giugno 2021 a Iseo, lungo l'omonima galleria sulla Strada provinciale 510. Ora il giovane accusato di omicidio stradale - 26 anni, abita a Lumezzane - nel corso dell'udienza preliminare avrebbe chiesto di patteggiare la pena. La decisione verrà presa nelle prime settimane del nuovo anno.

L'incidente

La dinamica venne ricostruita dalla Polizia Stradale di Iseo, intervenuta per i rilievi, e poi approfondita con perizie, accertamenti e altro ancora. La Seat Leon guidata dal 26enne sarebbe transitata in galleria a velocità volle, a più di 100 chilometri orari laddove il limite è di 50. Un'improvvisa sbandata l'avrebbe portata a schiantarsi con il Ford Transit: nello schianto morirono sul colpo i fidanzati Elisa Ravizzola e Andrea Fanti, che erano in macchina con lui, e rimasero gravemente feriti sia il terzo amico sulla vettura che i due a bordo del furgone.