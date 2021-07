Arriva la tempesta, la pioggia sommerge tutto: strade come fiumi in piena

Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo, una forte tempesta ha sferzato la provincia di Brescia nel tardo pomeriggio di domenica.



Ad avere la peggio è stata la zona del Sebino. Numerosi i danni, tra tetti scoperchiati e alberi caduti. Ma non solo: le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena: è il caso di via Roma a Iseo, ripresa nel video, dove l'acqua arrivava alle ginocchia, dopo essere caduta abbondante per circa un'ora.