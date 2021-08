Il pedalò si ribalta: due ragazzi in acqua, uno è disperso

Era in acqua con un amico per cercare un po' di refrigerio, a bordo di un pedalò. Quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, i due sono finiti in acqua: mentre l'amico è risalito, lui è scomparso sul fondo. Sono ancora in corso le ricerche di un ragazzo di 20 anni, disperso nelle acque del Sebino dal pomeriggio di oggi.

Protezione civile e sommozzatori dei Vigili del fuoco sono a lavoro incessantemente dal pomeriggio, a Iseo, per tentare di recuperare dalle acque il corpo del 20enne. Da chiarire il motivo per il quale il pedalò si sia ribaltato, facendo cadere in acqua i due ragazzi.