Morta a soli 17 anni, l'ultimo straziante saluto: "Fai buon viaggio piccola"

Stamattina, alle 10.30, una chiesa gremita ha dato il suo ultimo, doloroso addio a Irene Zani, la 17enne morta sul colpo nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sull'autostrada A21.

Nella Parrocchiale di Leno erano presenti centinaia di amici della giovane, conoscenti e compagni dell'istituto Capirola, stretti intorno al terribile struggimento della famiglia, provando a dare un po' di conforto a mamma Simona e papà Alessandro, al fratello Dario e agli amati nonni.

Le esequie sono state celebrate da don Davide Colombi, che conosceva molto bene la povera Irene, avendo visto per anni il suo bellissimo sorriso tra gli spazi dell'oratorio che era solita frequentare (anche quest'estate aveva dato una mano per il grest). In chiesa era presente uno striscione scritto dai suoi amici più cari – "A te che sei semplicemente sei. Ciao Irene. I gnari" – e in cielo sono volati palloncini rossi e bianchi, mentre le amiche cantavano "Pastello bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari, una delle sue canzoni preferite.

La tragedia ha scosso l'intero paese, anche per il successivo arresto del fidanzato della ragazza, al volante ubriaco in quella maledetta notte. I messaggi di cordoglio ormai non si contano più: "Che brilli per te, dolce Irene, la luce che non ha fine. Fai buon viaggio piccola e, dal tuo posto nel cielo, illumina i cuori dei tuoi cari", scrivono Roberto e Gabriela.



Al termine del rito funebre, il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Sant'Eufemia. Resta ora un vuoto enorme, incolmabile, una famiglia sconvolta e un giovane, arrestato a soli 21 anni, sul cui cuore pesa un senso di colpa senza fine.