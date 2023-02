Intossicazione da monossido: coppia portata in camera iperbarica

Nella serata di ieri (mercoledì 15 febbraio) una coppia di Romano di Lombardia (comune della Bergamasca) è finita in ospedale, a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio in casa. All'origine della fuga di gas ci sarebbe un braciere rimasto acceso nella cucina dell'abitazione.

L'allarme è scattato da un'abitazione di via Garavelli. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e due ambulanze a sirene spiegate che hanno trasportato l'uomo e la donna (di 67 e 59 anni) all'ospedale di Romano. Le loro condizioni hanno imposto il trasferimento all'istituto Habilita di Zingonia, dove sono stati sottoposti a un trattamento di ossigeno terapia, in regime di emergenza, in camera iperbarica. Dichiarati fuori pericolo, sono stati nuovamente trasportati all'ospedale di Romano di Lombardia dove sono tuttora ricoverati.