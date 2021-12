Intossicazione etilica nella notte: giovane soccorsa e ricoverata

In piena notte, alle 3:00, i sanitari a bordo dell'ambulanza hanno raggiunto la ragazza, l'hanno soccorsa sul posto e poi trasportata in ospedale. Il "codice rosso" è scattato tra Natale e Santo Stefano, per prestare soccorso a una ragazza di 19 anni soccorsa in un paese della Bassa Bresciana.

L'intervento è stato effettuato lungo la Strada Provinciale 64. Le condizioni della 19enne, vittima di intossicazione etilica, inizialmente hanno destato forte preoccupazione. La situazione è migliorata con l'arrivo dei sanitari, ma è stato necessario il ricovero in ospedale, a Manerbio.