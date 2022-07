Borseggiatori seriali nei parcheggi dei supermercati, speronano la pattuglia della Locale

Specializzati nei raggiri alle persone all'esterno dei supermercati, hanno deciso di spostarsi dalla provincia di Milano alla Franciacorta per un sabato pomeriggio di "lavoro". Un cubano classe '70 e un peruviano del '72 sono stati bloccati dagli agenti della Polizia locale di Rovato dopo un rocambolesco inseguimento.

I fatti. Giunti in Francoacorta dal Milanese, quando i due uomini a bordo della loro Bmw sono finiti sotto un varco di controllo-targhe è partito immediatamente l'allarme in quanto l'automobile era stata segnalata come mezzo utilizzato per furti. Rapidamente gli agenti hanno allestito un posto di blocco, e poco dopo la Bmw ci è passata davanti, senza fermarsi.

Il tentativo di fuga dei due ladri seriali è stato decisamente movimentato e, a un certo punto, l'auto dei due ha speronato la pattuglia di servizio della Locale. Senza demordere, gli agenti hanno seguito a lungo i ladri, fino a riuscire a bloccarli. Per il peruviano - che aveva obbligo di dimora a Milano - è scattato l'arresto, ora in carcere a Brescia. Il cubano è stato denunciato a piede libero.