Rubano nelle case, la folle fuga: si schiantano contro un'altra auto

Due banditi ancora in fuga, altri due già arrestati (entrambi di nazionalità albanese) con le accuse di resistenza, tentato furto e ricettazione: tutti e quattro hanno provato a sfuggire ai carabinieri scappando a folle velocità a bordo di una Volkswagen Golf Gti, raggiunti al termine di un rocambolesco inseguimento in cui hanno concluso la loro corsa schiantandosi prima contro una Fiat 500 – ferita in modo lieve la giovane donna alla guida, ricoverata in ospedale ma già dimessa con una prognosi di pochi giorni – e poi contro un muro di cinta. Solo poco prima erano stati avvistati a Clusane d'Iseo da un residente: erano sul balcone di una casa che stavano probabilmente per svaligiare. Ne dà notizia L'Eco di Bergamo.

La folle fuga in auto

Da Clusane d'Iseo sono scappati in auto, come detto a folle velocità: hanno attraversato Sarnico, Paratico e Tavernole Bergamasca, dove hanno forzato un primo posto di blocco, per incontrare nuovamente i carabinieri in territorio di Riva di Solto. È qui che infine hanno provocato l'incidente e hanno tentato la fuga a piedi. Due di loro hanno fatto perdere le loro tracce, altri sono scappati verso la Strada statale 469 ma sono stati raggiunti e arrestati dai militari della stazione di Lovere.

Sequestrata anche un'ascia

Entrambi gli arrestati sono classe 1990 e sarebbero arrivati in Italia da pochi giorni. Uno di loro avrebbe riferito di aver raggiunto il Paese come turista: l'altro avrebbe detto di aver indossato un passamontagna solo perché aveva freddo. Gli arresti sono stati convalidati, il processo sarà a marzo: sequestrato anche l'armamentario trovato il loro possesso, ovvero radioline, cacciavite, trapani, flessibili e altri arnesi da scasso, perfino un'ascia. È il secondo inseguimento in poche ore in territorio bresciano.