Fuga in auto, si schianta con una neonata a bordo: era senza patente

Era senza patente il 40enne di origini sudamericane alla guida della Mercedes Classe B protagonista, un paio di giorni fa, della folle fuga in pieno centro città: tallonato da una volante della Polizia di Stato, ha concluso la sua corsa schiantandosi contro una Tesla in sosta. A bordo della Mercedes, oltre al conducente e a un amico, c’erano anche due giovani donne e una bimba neonata, di pochi mesi di vita.

La fuga e l'inseguimento

Circostanza che ha reso ancora più pericolosa la fuga dell’uomo alla guida. Alla vista dei poliziotti, che lo hanno affiancato in Via XX Settembre, ha pigiato sull’acceleratore e ha provato a fuggire: svelato il motivo, era senza patente. L’inseguimento è proseguito lungo Via Spalti San Marco e Via Vittorio Emanuele II, tra sorpassi, inchiodate e ampi tratti contromano.

Dopo aver sfiorato un incidente frontale, la Mercedes ha finito la sua fuga schiantandosi con un’auto in sosta, come detto una Tesla. Il conducente e l’amico seduto sul sedile del passeggero sono scesi e scappati a piedi, poi raggiunti dagli agenti della Questura di Brescia: il 40enne alla guida è stato denunciato. Le due ragazze e la bambina sono rimaste in auto: stanno tutte bene.