Il furto in casa e poi la fuga: rocambolesco inseguimento a sirene spiegate

Prima il furto in casa, sventato, poi il folle inseguimento ai confini tra Brescia e Bergamo: dopo 20 chilometri a tutta velocità (e a sirene spiegate) uno dei tre componenti della banda è stato arrestato dai carabinieri. Gli altri due sono in fuga, ma potrebbero avere le ore contate. E' successo tra Lallio, Verdello e Palosco, nella Bergamasca a pochi passi da Pontoglio.

Il primo allarme viene lanciato intorno alle 19, per un tentato furto in casa a Lallio. I malviventi si allontanano a bordo di un'Alfa Romeo Giulia, rubata e con targa manomessa, e nei pressi di Palosco vengono intercettati dalla Polizia Locale. I tre a bordo, ovviamente, non si fermano all'alt degli agenti: e s'inaugura così il rocambolesco inseguimento.

Un arrestato, altri due in fuga

Alle loro spalle s'insinuano i carabinieri di Treviglio, che come detto li tallonano per 20 chilometri. Almeno fino a Verdello, dove messi alle strette i banditi decidono di lasciare la macchina e scappare a piedi: per due di loro la fuga riesce, il terzo viene invece fermato e ammanettato. E' stato arrestato per furto e resistenza: nell'auto trovati soldi in contanti, una bobina di rame, arnesi da scasso. L'ipotesi è che la banda possa essere responsabile di diversi furti in casa nelle ultime settimane.