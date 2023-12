Scappa dalla Locale, poi rischia di investire un ciclista: "Vi ammazzo!"

A bordo del suo costoso suv ha provato più volte a seminare gli agenti della Polizia Locale di Brescia, che l'hanno inseguito per chilometri a sirene spiegate: intercettato la prima volta in Via Calatafimi, è stato (quasi) raggiunto in Via San Faustino e poi in Via Branze, dove ha forzato un posto di blocco. Si è poi immesso sulla tangenziale di Via Montelungo e ha proseguito la sua folle fuga a 180 km/h fino a Gussago, dove è stato infine fermato e arrestato, all'altezza della caserma dei carabinieri.

Folle inseguimento in città

È la cronaca del folle inseguimento di lunedì sera: il protagonista è un bresciano di 65 anni, già noto alle forze dell'ordine – a suo carico un divieto di avvicinamento a moglie e figlie – e arrestato dagli agenti del comando di Via Donegani con le accuse di resistenza, oltraggio e minacce. Processato per direttissima, martedì mattina ha patteggiato una pena di 9 mesi di reclusione.

L'inseguimento si è concluso dopo più di un'ora, ben oltre le 21. Nella fuga il 65enne avrebbe rischiato di investire un ciclista oltre che di travolgere altre automobili, tra sorpassi azzardati e tratti percorsi in contromano a tutta velocità. Non si è risparmiato nemmeno sugli insulti: “Vi ammazzo!”, avrebbe gridato agli agenti che lo hanno fermato.